Trabzonspor Benjamin Bouchouari'yi Türkiye'ye getirdi!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı ismi buldu. Bordo-mavili ekip, Fransız temsilcisi Saint-Étienne'in genç yıldızı Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Faslı futbolcu, resmi imza için Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Bouchouari'nin sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu transfer için Saint-Étienne'e 4 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 26 resmi maça çıkan Bouchouari, 1 gol kaydetti.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜ: