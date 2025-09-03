CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Benjamin Bouchouari'yi Türkiye'ye getirdi!

Trabzonspor Benjamin Bouchouari'yi Türkiye'ye getirdi!

Trabzonspor, orta sahaya takviye çalışmalarında önemli bir adım attı. Bordo-mavili ekip, Saint-Étienne’in genç yıldızı Benjamin Bouchouari’yi resmi sözleşmeye imza atmak üzere Türkiye’ye getirdi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 17:06
Trabzonspor Benjamin Bouchouari'yi Türkiye'ye getirdi!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı ismi buldu. Bordo-mavili ekip, Fransız temsilcisi Saint-Étienne'in genç yıldızı Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Faslı futbolcu, resmi imza için Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Bouchouari'nin sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu transfer için Saint-Étienne'e 4 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 26 resmi maça çıkan Bouchouari, 1 gol kaydetti.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜ:

