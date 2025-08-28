Yeni hoca açıklandı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hatice Bahar Özgüvenç'in getirildiği kaydedildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, "Hoş geldin Hatice Bahar Özgüvenç. Yeni teknik direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç'e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.