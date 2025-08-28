Kaptandan Trabzonspor bayrağı

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ailesinin en mutlu gününde verdiği görüntüyle bordo-mavili camiaya güçlü bir mesaj gönderdi. Uğurcan Çakır ağabeyi Necdet Çakır'ın düğününde sahneye çıktı ve Trabzonspor bayrağını açarak büyük alkış topladı. Düğüne katılan davetliler de milli yıldızı ayakta alkışladı. Çakır'ın bu hareketi, bordo-mavili kulübe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ailesinin en mutlu gününde verdiği görüntüyle bordo-mavili camiaya güçlü bir mesaj gönderdi. Uğurcan Çakır ağabeyi Necdet Çakır'ın düğününde sahneye çıktı ve Trabzonspor bayrağını açarak büyük alkış topladı. Düğüne katılan davetliler de milli yıldızı ayakta alkışladı. Çakır'ın bu hareketi, bordo-mavili kulübe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.