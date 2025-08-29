CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan Lokonga takibi! Arsenal'in transfer kararı...

Trabzonspor'dan Lokonga takibi! Arsenal'in transfer kararı...

Bordo-mavililer orta sahada iki yönlü futboluyla öne çıkan Albert Sambi Lokonga’yı yakından takip ediyor. Arsenal’in 25 yaşındaki yıldızı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan Lokonga takibi! Arsenal'in transfer kararı...

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, orta saha için Arsenal'in 25 yaşındaki futbolcusu Albert Sambi Lokonga'yı yakın takibe aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda orta sahada hem defansif hem de ofansif oynayabilen bir isim arayan bordo-mavililer, Belçikalı yıldız Lokonga'yı listesine dahil etti. Arsenal'de bu sezon as kadroda düşünülmeyen Lokonga'nın durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

ARSENAL SICAK BAKIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Arsenal'in 25 yaşındaki orta sahayı düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Haberin detayında Trabzonspor'un Lokonga için takipte olduğu ve gelişmeleri yakından izlediği vurgulandı. Benzer bir şekilde yıldız futbolcunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeye istekli olduğu bildirildi. Lokonga, geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekibi Sevilla'da kiralık olarak tamamlamıştı.

HEP KİRALIK GİTTİ

Arsenal'in 2021 yılında Belçika ekibi Anderlecht'ten 20 milyon euroya yakın bir bonservisle aldığı Albert Sambi Lokonga, son 4 yılda kiralık olarak 3 farklı takımda oynadı. 2022-23 sezonunun devre arasında Crystal Palace'a giden Lokonga, 2023-24 sezonunu da yine kiralık olarak Luton Town'da geçirdi. Belçikalı futbolcu geçen sezon da İspanyol kulüp Sevilla'da kiralık oynadı.

