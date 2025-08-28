Trabzonspor'da Stefan Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAVIC'IN AÇIKLAMALARI:

Yaz boyunca yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Savunma oyuncuları olarak birbirimizi tanımanın da etkisi oldu. Pedro ayrıldı Wagner geldi. O da aramıza çok çabuk dahil oldu.

Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, bütün takım olarak savunuyoruz. Bütün arkadaşlarımız bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Üç maçta dokuz puan alarak istediğimiz başlangıcı yaptık, futbol olarak daha iyisini yapabiliriz ve önümüzdeki maçlarda çok daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum.

Dünyanın en iyi ve bilinen hocaları ile çalışma fırsatı buldum. Bu benim için büyük bir şanstı. Bana çok büyük şeyler öğrettiler, bu nedenle gururlu ve mutluyum. Fatih Tekke ile yaklaşık 5-6 aydır çalışıyoruz. Genç, hırslı ve futbola dair net fikirleri olan, yeni şeyler denemeyi seven bir isim. Trabzonlu bir hocamızın olması, armanın ne ifade ettiğini ve şehrin beklentilerini bilme noktasında çok değerli. Hocamız ile ilişkimiz gayet iyi. O da bize dışarıdan gelen oyuncular olarak kulübün ve şehrin manevi değerlerini anlatıyor, bu da bizim için bir şans.

Fatih Tekke'nin futbola dair çok net fikirleri var. Duran toptan attığımız golü rakibi analiz ederek çalıştık.

Trabzonspor tarihinde önemli oyuncular oynadı. Benden daha kariyerli isimler de oynadı. Böyle değerli kariyerlerin varlığı, yeni oyuncuların buraya gelmesini kolaylaştıran bir faktör. Mesela en son Hamsik'i hatırlıyorum. Bu tür isimlerin olması, diğer birçok ismi Trabzonspor'a getirmenin de önünü açıyor.

Geçen sezon takıma geç katıldım ve sezon öncesi kamp yapamadım. Bu da bir futbolcu için işleri zorlaştıran bir etken. Fiziksel eksiklikler olunca sakatlıklar yaşadım. Günün sonunda bu iş ağır bir iş. Sakatlıklar olabiliyor. Neler olabileceğini bilemiyorsunuz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yastığa kafaya koyduğunuzda huzurluysanız sorun yok. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da elimden geleni yapacağım.

Daha önce Süper Lig kariyer sonuna gelen oyuncuların tercih ettiği bir lig olarak görülürken şimdi işler değişiyor. 20-30-70 milyona yakın önemli isimler geliyor. Ve bunlar kariyerinin sonunda değil, gençken buraya geliyor. Süper Lig her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Oyuncu grubu olarak Samsunspor maçının taraftar ve şehir açısından öneminin farkındayız. Küçük bir derbi olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla maçı kazanmak istiyorum. Taraftarlarımıza bir mesajım da var. Hep şunu derler: Taraftar stadı doldurursa 1 kişi fazlaymış gibi olunur, bizim taraftarımız stadyumu doldurduğunda 2 kişi fazla gibi hissediyoruz. Kendilerini tribüne davet ediyorum.

Batagov çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Kendi özelliklerini çok daha öteye götürebilecek bir potansiyeli var. Çok daha iyi bir oyuncu olması ona bağlı. Ne kadar çok çalışırsa o kadar gelişebilir. Mutlaka ileride ondan bahsedilecek.