Sıra geldi vedaya

Transfer hareketliliğinin yaşandığı Trabzonspor'da kadroya katılan isimler kadar ayrılıklar da gündemde. Bordo-mavili yönetim, kadro planlaması çerçevesinde bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Görüşmelerin sürdüğü ve yakın zaman içerisinde bu konuda somut gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi. Yönetim, ayrılacak oyuncularla ilgili Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir görüşme yaparak karar verecek.