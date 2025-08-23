Hücum hattı netleşiyor

Süper Lig'de ilk 2 haftada Kocaelispor ve Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetlerle 6 puan toplayan Trabzonspor'da ideal kadro belirleniyor. Özellikle hücum hattında bordo-mavililerin eli güçleniyor. 1 yılın ardından geri dönen ve ligin açılışında Kocaelispor'a golünü atan Paul Onuachu, Kasımpaşa karşısında ilk golünü atan Felipe Augusto, Kasımpaşa galibiyetinde atılan golün mimarı olan ve kalitesini gösteren Oleksandr Zubkov ile yeni transferlerden Kazeem Olaigbe, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı keyifleri kaçırsa da kadrodaki alternatifler ön plana çıktı. Ayrıca Vişça ve Sikan da formaya yakın diğer isimler.