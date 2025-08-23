CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hücum hattı netleşiyor

Hücum hattı netleşiyor

Ligde 2’de 2 yapan Fırtına’da kadro da netleşiyor. Özellikle forvette Onuachu, Zubkov, Augusto ve Olaigbe’nin ön plana çıkması teknik heyeti memnun ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hücum hattı netleşiyor

Süper Lig'de ilk 2 haftada Kocaelispor ve Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetlerle 6 puan toplayan Trabzonspor'da ideal kadro belirleniyor. Özellikle hücum hattında bordo-mavililerin eli güçleniyor. 1 yılın ardından geri dönen ve ligin açılışında Kocaelispor'a golünü atan Paul Onuachu, Kasımpaşa karşısında ilk golünü atan Felipe Augusto, Kasımpaşa galibiyetinde atılan golün mimarı olan ve kalitesini gösteren Oleksandr Zubkov ile yeni transferlerden Kazeem Olaigbe, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı keyifleri kaçırsa da kadrodaki alternatifler ön plana çıktı. Ayrıca Vişça ve Sikan da formaya yakın diğer isimler.

G.Saray'dan dikkat çeken F.Bahçe kararı!
Alvarez bitti, sıra onda!
DİĞER
Barış Alper Yılmaz için olay açıklama! “Menajeri kime hizmet ediyor?”
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
F.Bahçe'nin yeni hedefi Tielemans!
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 08:37
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
Daha Eski
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44