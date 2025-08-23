CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Potada geri sayım başladı

Potada geri sayım başladı

Yeni sezonda Basketbol Süper Lig'de mücadele edecek Trabzonspor'da geri sayım başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece'yi ağırlayacak bordo-mavili takım, ilk derbisine ise 8. haftada Beşiktaş karşısında çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Potada geri sayım başladı

Yeni sezonda Basketbol Süper Lig'de mücadele edecek Trabzonspor'da geri sayım başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece'yi ağırlayacak bordo-mavili takım, ilk derbisine ise 8. haftada Beşiktaş karşısında çıkacak. Karadeniz devi Fenerbahçe ile 12. haftada, Galatasaray ile de 13. haftada karşılaşacak. Fırtına, 5. haftada Anadolu Efes'le oynayacak.

