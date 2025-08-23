Potada geri sayım başladı

Yeni sezonda Basketbol Süper Lig'de mücadele edecek Trabzonspor'da geri sayım başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece'yi ağırlayacak bordo-mavili takım, ilk derbisine ise 8. haftada Beşiktaş karşısında çıkacak. Karadeniz devi Fenerbahçe ile 12. haftada, Galatasaray ile de 13. haftada karşılaşacak. Fırtına, 5. haftada Anadolu Efes'le oynayacak.
