Olaigbe hemen alıştı

Sezon başında Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Kazeem Olaigbe kısa sürede takıma adapte oldu. Nijerya kökenli olan ve Belçika pasaportu taşıyan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna en büyük destek vatandaşları Onuachu ile Nwakaeme'den geldi. Ayrıca Teknik Direktör Fatih Tekke de yeteneği ve potansiyelinden memnun olduğu genç yıldıza ilk 11'de şans vererek güvendiğini gösterdi.