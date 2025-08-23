Palacios Olympiakos’a

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Arjantin basınında, Trabzonspor'un flaş bir transfer hamlesi dikkat çekti. Bordo-mavililerin, Arjantin kulübü Estudiantes'te forma giyen kanat oyuncusu Tiago Palacios'u takip ettiği savunuldu. Haberin detayında Karadeniz devinin 24 yaşındaki Uruguaylı yıldızı istediği ancak Yunanistan'dan Olympiakos'un ciddi anlamda devreye girdiği iddia edildi. Palacios'un Olympiakos'a gitmeye daha yakın olduğu dile getirildi.