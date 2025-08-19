CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Zubkov maça hareket getirdi

Zubkov maça hareket getirdi

Hastalığı nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov, oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Zubkov maça hareket getirdi

Hastalığı nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov, oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Karşılaşma 0-0 devam ederken Ukraynalı yıldızı 65. dakikada Vişça'nın yerine sahaya adım atarken golü hazırlayan isim oldu. 75. dakikada Augusto'nun attığı golde direkten dönen şutu çeken Zubkov, mücadeleye hareket getirdi.

