Zubkov maça hareket getirdi

Hastalığı nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov, oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Karşılaşma 0-0 devam ederken Ukraynalı yıldızı 65. dakikada Vişça'nın yerine sahaya adım atarken golü hazırlayan isim oldu. 75. dakikada Augusto'nun attığı golde direkten dönen şutu çeken Zubkov, mücadeleye hareket getirdi.