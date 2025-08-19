CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Satmayacağız

Satmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ı satmak gibi bir gündemlerinin asla olmadığını söyledi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Satmayacağız

Sezon başından itibaren Uğurcan Çakır'ın ismi F.Bahçe ile anılıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan her fırsatta kaptanın takımda kalacağını açıklamasına karşın çıkan haberler karşısında bir açıklamada daha yapmak zorunda kaldı. Ezeli rakipleri F.Bahçe ile İsmail Yüksek artı bir miktar para karşılığında Uğurcan Çakır transferi konusunda anlaştıkları yönündeki haberleri Now Spor'a yaptığı açıklamada net bir dille yalanlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Daha önce Uğurcan Çakır konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı satma gibi bir gündemi yok. Bu konuda söylenecek bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Kerem'de mutlu sona ulaştı!
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif!
Fotoğraf krizi sonrası Ecem Öz’e mekandan rest! İçeri giremedi!
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray...
