Satmayacağız

Sezon başından itibaren Uğurcan Çakır'ın ismi F.Bahçe ile anılıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan her fırsatta kaptanın takımda kalacağını açıklamasına karşın çıkan haberler karşısında bir açıklamada daha yapmak zorunda kaldı. Ezeli rakipleri F.Bahçe ile İsmail Yüksek artı bir miktar para karşılığında Uğurcan Çakır transferi konusunda anlaştıkları yönündeki haberleri Now Spor'a yaptığı açıklamada net bir dille yalanlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Daha önce Uğurcan Çakır konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı satma gibi bir gündemi yok. Bu konuda söylenecek bir şey de yok" ifadelerini kullandı.