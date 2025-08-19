CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke: Daha iyi olacağız

Fatih Tekke: Daha iyi olacağız

“Bugün hücumda biraz daha etkili olabilirdik ama savunma açısından başarılı bir maç çıkardık. Önemli olan kazanmaktı ama daha iyi olacağız.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke: Daha iyi olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa önünde iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sezona 2'de 2 yaparak başlamanın kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Kazandığımız maçlar takımın özgüvenini yükseltiyor. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Hücumda bugün istediğimiz gibi etkili olamadık ama savunma açısından çok başarılı işler yaptık. Her hafta daha iyi olacağız, kazanmak çok önemliydi. İleride hazırlandığımız gibi hareket edemedik. Bahanelere sığınmıyoruz, daha üretken olmalıydık. Buradan gerekli dersleri çıkartacağız ve herkese daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz. Aramıza katılacak yeni isimlerle hedefimize emin adımlarla gideceğiz. Kasımpaşa'yı da sergilediği mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
F.Bahçe Kerem'de mutlu sona ulaştı!
DİĞER
Merve Özbey 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 01:20
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... 01:20
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 01:20
Daha Eski
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 01:20
Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş 01:20
F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! 01:20
G.Saray'da Lucumi gelişmesi! G.Saray'da Lucumi gelişmesi! 01:20
Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 01:20
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 01:20