Fatih Tekke: Daha iyi olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa önünde iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sezona 2'de 2 yaparak başlamanın kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Kazandığımız maçlar takımın özgüvenini yükseltiyor. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Hücumda bugün istediğimiz gibi etkili olamadık ama savunma açısından çok başarılı işler yaptık. Her hafta daha iyi olacağız, kazanmak çok önemliydi. İleride hazırlandığımız gibi hareket edemedik. Bahanelere sığınmıyoruz, daha üretken olmalıydık. Buradan gerekli dersleri çıkartacağız ve herkese daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz. Aramıza katılacak yeni isimlerle hedefimize emin adımlarla gideceğiz. Kasımpaşa'yı da sergilediği mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu.