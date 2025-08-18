CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Dev potansiyel: Oulai

Dev potansiyel: Oulai

Fırtına’nın transferinde ciddi mesai harcadığı Christ Inao Oulai, potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bastia’da oynayan 19 yaşındaki Fildişili yıldız, orta sahada 8 numarada gelecek vaat ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Dev potansiyel: Oulai
Orta saha transferi için çalışmalar yapan Trabzonspor'da Christ Inao Oulai ismi göze çarpıyor. 2006 doğumlu genç yetenek, hem potansiyeli hem de yeteneğiyle dikkat çekiyor. Fransa'nın Bastia takımında forma giyen 19 yaşındaki Oulai, Avrupa'nın birçok önemli kulübü tarafından izleniyor. Trabzonspor'un 5 milyon euroya transferini bitirmeye yakın olduğu Fildişi Sahilli futbolcunun potansiyeliyle ve yeteneğiyle çok önemli hamle olacağı bildirildi. Orta sahada 8 numara rolünde oynayan Christ Inao Oulai, sağ bekte de görev yapabiliyor. Bastia formasıyla toplamda 18 resmi maça çıkan ve 1 gol atan genç yetenek, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda yakın takibi altında duruyor.
