TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Japon 10 numara: Daichi Kamada

Trabzonspor, kadrosunu deneyimli ve teknik kapasitesi yüksek bir orta saha ile güçlendirmeyi hedefliyor. Hedefteki isimlerden birisi de Daichi Kamada. Kamada hem Avrupa deneyimi hem de uluslararası tecrübesiyle bu profilin bire bir karşılığı. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Japon yıldız için bordo mavililer temaslara başlamış durumda. İngiliz basınından gelen iddialara göre; Karadeniz devi 29 yaşındaki 10 numara için temas kurdu. Geçen sezonun başında Lazio'dan Crystal Palace'a transfer olan Kamada'nın, oyun süresi beklentisini karşılayamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

PALACE SATIŞINA SICAK BAKIYOR

1.80 boyundaki futbolcu, Japonya'da başladığı kariyerinde kısa bir süre içinde yeteneği ile öne çıkarak Avrupa'ya transfer oldu. 12 milyon euro piyasa değeri olan Kamada'nın sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Palace satışına sıcak bakıyor. Forvet arkası ve merkez orta sahada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun gelmek istediği öne sürülüyor. Kamada, topla buluşma sayısının yüksek olduğu, serbestçe hücum organizasyonunu yönlendirebildiği bir rolde oynarsa hem gol hem asist katkısıyla yıldızlaşır. Ona uygun bir 8/10 numara pozisyonu, yanına güçlü bir savunma yönü olan orta saha ile desteklenirse, ligde büyük ses getirir.

OYUN TARZI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK VE TOP KONTROLÜ: Dar alanda rahat, topu ayağında tutarken baskıdan kolay sıyrılabiliyor.

PAS YETENEĞI: Hem kısa hem de uzun paslarda isabetli. Hücum geçişlerinde oyunu hızlandırabilecek anahtar paslar atıyor.

ŞUT TEHDİDİ: Ceza sahası çevresinden etkili şutlar çıkarabiliyor, özellikle plase vuruşlarda başarılı.

HAREKETLİLIK: Topsuz oyunda sürekli boş alan arıyor, savunma arkasına sarkmayı iyi biliyor.

ÇOK YÖNLÜLÜK: 10 numara, 8 numara ve ikinci forvet rollerinde oynayabilmesi ona taktiksel esneklik kazandırıyor.

PRES KATKISI: Modern futbolun gereği olarak ön alan presinde aktif rol alıyor, topu kapma konusunda istekli.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Hücum zekâsı ve oyun görüşü.

Fırsatçılığı ve ceza sahasına koşuları.

Çok yönlü pozisyon alabilmesi.

İstikrarlı, teknik kalitesi yüksek.

ZAYIF YÖNLERİ

Fiziksel ikili mücadelelerde bazen zorlanabiliyor.

Çok yoğun fikstürlerde istikrarını korumakta zorlandığı dönemler oldu.