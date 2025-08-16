CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Japon 10 numara: Daichi Kamada

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Japon 10 numara: Daichi Kamada

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha ile temaslara başladı. Daichi Kamada yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istiyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Japon 10 numara: Daichi Kamada

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor, kadrosunu deneyimli ve teknik kapasitesi yüksek bir orta saha ile güçlendirmeyi hedefliyor. Hedefteki isimlerden birisi de Daichi Kamada. Kamada hem Avrupa deneyimi hem de uluslararası tecrübesiyle bu profilin bire bir karşılığı. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Japon yıldız için bordo mavililer temaslara başlamış durumda. İngiliz basınından gelen iddialara göre; Karadeniz devi 29 yaşındaki 10 numara için temas kurdu. Geçen sezonun başında Lazio'dan Crystal Palace'a transfer olan Kamada'nın, oyun süresi beklentisini karşılayamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

PALACE SATIŞINA SICAK BAKIYOR

1.80 boyundaki futbolcu, Japonya'da başladığı kariyerinde kısa bir süre içinde yeteneği ile öne çıkarak Avrupa'ya transfer oldu. 12 milyon euro piyasa değeri olan Kamada'nın sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Palace satışına sıcak bakıyor. Forvet arkası ve merkez orta sahada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun gelmek istediği öne sürülüyor. Kamada, topla buluşma sayısının yüksek olduğu, serbestçe hücum organizasyonunu yönlendirebildiği bir rolde oynarsa hem gol hem asist katkısıyla yıldızlaşır. Ona uygun bir 8/10 numara pozisyonu, yanına güçlü bir savunma yönü olan orta saha ile desteklenirse, ligde büyük ses getirir.

OYUN TARZI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK VE TOP KONTROLÜ: Dar alanda rahat, topu ayağında tutarken baskıdan kolay sıyrılabiliyor.

PAS YETENEĞI: Hem kısa hem de uzun paslarda isabetli. Hücum geçişlerinde oyunu hızlandırabilecek anahtar paslar atıyor.

ŞUT TEHDİDİ: Ceza sahası çevresinden etkili şutlar çıkarabiliyor, özellikle plase vuruşlarda başarılı.

HAREKETLİLIK: Topsuz oyunda sürekli boş alan arıyor, savunma arkasına sarkmayı iyi biliyor.

ÇOK YÖNLÜLÜK: 10 numara, 8 numara ve ikinci forvet rollerinde oynayabilmesi ona taktiksel esneklik kazandırıyor.

PRES KATKISI: Modern futbolun gereği olarak ön alan presinde aktif rol alıyor, topu kapma konusunda istekli.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Hücum zekâsı ve oyun görüşü.

Fırsatçılığı ve ceza sahasına koşuları.

Çok yönlü pozisyon alabilmesi.

İstikrarlı, teknik kalitesi yüksek.

ZAYIF YÖNLERİ

Fiziksel ikili mücadelelerde bazen zorlanabiliyor.

Çok yoğun fikstürlerde istikrarını korumakta zorlandığı dönemler oldu.

Ederson adım adım G.Saray'a! İmza an meselesi
Kerem'in transfer endişesi! "Bir problem mi var?"
DİĞER
Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Galatasaray-Karagümrük maçında Barış Alper'in golünde faul var mı?
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Zinchenko transferini Mourinho bitirecek!
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor’a yeni sponsor Kayserispor’a yeni sponsor 01:15
Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Avrupa Bisiklet Başkenti Konya 01:14
Nordi Mukiele Sunderland yolcusu Nordi Mukiele Sunderland yolcusu 01:13
Craiova maçına Arnavut Xhaja Craiova maçına Arnavut Xhaja 01:11
Berke’nin yerine sambacı Felipe Berke’nin yerine sambacı Felipe 01:11
Romulo’dan rekor imza Romulo’dan rekor imza 01:09
Daha Eski
Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! 01:08
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! 01:08
Osimhen'in golüne ofsayt engeli! Osimhen'in golüne ofsayt engeli! 01:08
F.Bahçe'den Kerem açıklaması! F.Bahçe'den Kerem açıklaması! 01:08
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:08
G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! 01:08