Ziraat Türkiye Kupası
Hedefim geri dönmekti

Paul Onuachu, Trabzonspor’u çok sevdiğini aktarıp, “Trabzonspor’da olmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıldığım ilk andan itibaren dönmek istediğimi herkes biliyordu. Hedefim geri dönmekti” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Bordo mavili takımın yıldız forveti Paul Onuachu, basın mensuplarına konuştu. Trabzonspor'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden Onuachu, "Tekrar Trabzonspor'da olmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıldığım ilk andan itibaren buraya geri dönmek istediğimi herkes biliyordu. Hedefim buraya geri dönebilmekti. Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde, taraftarlar sizi seviyorsa tabii ki ekstra mücadele gösterirsiniz. Ben de bunu yapacağım. Burada farklı bir enerjiyle olacağım" dedi. Nijeryalı golcü, "Takımda rekabet iyi durumda. Augusto hızlı ve genç bir oyuncu. Bize katkı sağlayacak. Onunla beraber oynamak güzel olabilir ancak sistemin kararını her zaman hocamız verir" diye ekledi.

İŞİME ODAKLANACAĞIM

Onuachu, Süper Lig'de çok önemli forvetlerin oynamasına değinerek, "Futbol bir takım oyunu. Ben kendi takımıma ne katabilirim diye bakacağım. Elbette Türkiye'de önemli forvetler var fakat ben kendi işime odaklanacağım" dedi.

NWAKAEME KARDEŞİM GİBİ

Takım arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişimi olduğunu kaydeden Paul Onuachu, vatandaşı Anthony Nwakaeme'ye özel olarak değindi. Nijeryalı yıldız, "Nwakaeme ile oynamaktan dolayı mutluyum. Nwakaeme benim kardeşim gibi. Nwakaeme ile beraber oynarken yüzümün güldüğünü görüyorsunuzdur. Taraftarlar ve tüm takım da Nwakaeme'yi çok seviyor" diye vurguladı

