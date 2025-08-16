TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Muhammed Cham’a Arabistan’dan flaş talip!

Trabzonspor'da beklenen performansı sergileyemeyen Muhammed Cham ayrılması muhtemel isimler arasındaydı. 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:44
Beklenen performansı sergileyemeyen Cham, ayrılması muhtemel isimler arasında. Daha önce Suudi Arabistan ekibi Al Feiha, Avusturyalı 10 numara için 7.5 milyon dolarlık bir teklif sunmuş ancak bu transfer, ülke federasyonundan gerekli onayı alamamıştı. Körfez ekiplerinin Cham'a ilgisi sürüyor. Nabız yoklayan takımlar var.