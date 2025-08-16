CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Muhammed Cham’a Arabistan’dan flaş talip!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Muhammed Cham’a Arabistan’dan flaş talip!

Trabzonspor'da beklenen performansı sergileyemeyen Muhammed Cham ayrılması muhtemel isimler arasındaydı. 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:44
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Muhammed Cham’a Arabistan’dan flaş talip!
Beklenen performansı sergileyemeyen Cham, ayrılması muhtemel isimler arasında. Daha önce Suudi Arabistan ekibi Al Feiha, Avusturyalı 10 numara için 7.5 milyon dolarlık bir teklif sunmuş ancak bu transfer, ülke federasyonundan gerekli onayı alamamıştı. Körfez ekiplerinin Cham'a ilgisi sürüyor. Nabız yoklayan takımlar var.
Cuesta için yeni teklif!
Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip!
DİĞER
Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Galatasaray-Karagümrük maçında Barış Alper'in golünde faul var mı?
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Nelsson İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! 11:12
Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! 11:09
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! 11:02
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:53
F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! 10:51
Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? 10:50
Daha Eski
Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? 10:49
Alaves - Levante maçı hangi kanalda? Alaves - Levante maçı hangi kanalda? 10:37
Mallorca - Barcelona maçı hangi kanalda? Mallorca - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:30
Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip! Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip! 10:28
Aston Villa-Newcastle United maçı detayları! Aston Villa-Newcastle United maçı detayları! 10:23
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Kerem Aktürkoğlu derken... F.Bahçe'den transferde ters köşe! Kerem Aktürkoğlu derken... 10:00