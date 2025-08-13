Hedef nokta atışı transfer

Karedeniz devi, Süper Lig'e galibiyetle başlarken, yönetim tüm mesaisini transfer çalışmalarına verdi. Bordo- mavililer, kadrosunu doğru maliyetlerle takıma katkı sağlayabilecek oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke, piyasa şartlarına dikkat çekerek, astronomik taleplere kapılarını kapattıklarını söyledi. "1 lira edecek oyuncu bizden 10-15 lira istiyor. Şu an 10-15 futbolcu bu şekilde" diyen Tekke, yüksek bonservis veya maaş beklentisi olan isimler yerine, değerini sahada gösterecek futbolcuları tercih edeceklerini vurguladı.

İKI YÖNLÜ OYNAYAN FUTBOLCU

Fırtına'nın hedefinin, fiziksel olarak hazır, tempolu, baskı oyununa uyum sağlayabilecek ve mümkünse çok yönlü oynayabilen futbolcular olduğu öğrenildi. Yönetim, aynı zamanda mevcut kadroda eksikliği hissedilen sol ayaklı kanat ve bek bölgesine de takviye yapmak istiyor. Bordo-mavili yönetim, piyasanın normale dönmesi ve taleplerin makul seviyeye inmesiyle birlikte özellikle orta saha ve kanat rotasyonunu güçlendirecek hamleleri bitirmeyi planlıyor.