Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tribünler dolacak

Tribünler dolacak

PAPARA Park'ta bu akşam Kocaelispor'u ağırlayacak Trabzonspor'a taraftar desteği bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Tribünler dolacak

PAPARA Park'ta bu akşam Kocaelispor'u ağırlayacak Trabzonspor'a taraftar desteği bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar şu ana kadar satışa sunulan biletlerin yüzde 80 civarındakini tüketti. Maç saatine kadar bu sayınının daha da artması bekleniyor.

AKYAZI'DA BÜYÜK COŞKU

Süper Lig'de bu akşam sezonu Kocaelispor maçıyla açacak Trabzonspor'da Papara Park heyecanı yaşanıyor. Bu akşamki karşılaşma öncesi ödüllü yarışmalar ve DJ performansıyla Papara Park unutulmaz anlara sahne olacak. Bordo-mavili taraftarları coşku dolu bir etkinlik programı bekliyor. 19.30-20.00 arası Kadim Futbol ekibi ve taraftarların katılımıyla sahada düzenlenecek ödüllü yarışmalar ve 20.00 – 21.00 arası Twins Project DJ Performansı olacak

1
