Fatih Tekke ile başarı hedefleniyor

Trabzonspor'da ilk kez teknik adamlık koltuğuna oturan Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin başında 14 maça çıktı. Tekke, döneminde Süper Lig'de oynadığı 11 mücadeleden 5 galibiyet, 4 beraberlik ile ayrılan bordomavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Bodrum FK'yı, yarı finalde Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Fatih Tekke'nin öğrencileri, finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Fırtına'nın efsane futbolcularından Ali Kemal Denizci, yeni sezon öncesinde teknik direktör Fatih Tekke hakkında değerlendirmelerde bulundu. Denizci, Tekke'nin hırs ve isteğinin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Kafasındaki planları sahaya yansıtır, oyuncularına takım ruhunu iyi bir şekilde aşılayabilirse, Trabzonspor çok şey kazanır" dedi. Bordo-mavili camianın önemli isimlerinden olan Ali Kemal Denizci, Tekke yönetimindeki yeni sezonun başarılı geçmesi için en önemli unsurun takım içi birlik ve beraberlik olacağını da sözlerine ekledi.

UMUT VEREN İSMİ OLMAYI HEDEFLİYOR

Fatih Tekke'nin enerjisi, dinamizmi ve gelişime açık yapısı, Trabzonspor yönetimi tarafından da önemli bir faktör olarak görülüyor. Takımıyla birlikte geçirdiği kamp süreci boyunca oyuncularla kurduğu iletişim ve sahadaki detaylara gösterdiği özen, yeni sezona dair umutları arttırıyor. Teknik Direktörlük kariyerinde bordomavili takım ile çıkış yakalamak isteyen Tekke, Trabzonspor'un ve Türk futbolunun geleceğine yönelik umut veren isimler arasında yer almak istiyor.

DÖRT BÜYÜKLERDE EN GENÇ FATİH TEKKE

Trendyol Süper Lig her sezon olduğu gibi bu sezon genç ve tecrübeli teknik adamların taktik savaşı vereceği bir sezona tanıklık edecek. Fenerbahçe'nin başındaki Portekizli teknik adam Mourinho, 62 yaşında ve en tecrübeli isim olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın hocası Solskjaer 52, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 51 ve Trabzonspor'un başındaki isim Fatih Tekke ise 48 yaşında. Dört büyükler arasında en genç teknik adam olarak dikkat çeken Tekke, taktiksel bilgisiyle fark oluşturan isim olmayı hedefliyor.