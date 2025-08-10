CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra karşı karşıya geliyor

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 11:47
Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek yapılan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 60 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmalarda da üstün olan taraf oldu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 karşılaşmanın 13'ünü kazandı. 4 karşılaşmadan konuk takım galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

16 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.

