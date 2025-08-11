CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Kocaelispor | CANLI

Trabzonspor-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın kapanış müsabakasında Trabzonspor, TFF 1. Lig'den yükselen Kocaelispor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 21:27



Trabzonspor-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de açılış haftasının son maçı Trabzonspor ile Kocaelispor arasında oynanıyor. Papara Park'taki nefes kesen mücadelede bordo mavililer, taraftarları önünde galibiyetli bir başlangıç yapmayı hedeflerken Kocaelispor, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'in daimi takımı olmak adına açılışı 3 puan ile yapmak istiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Kocaelispor maçı 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Mendy, Nwakaeme, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic

