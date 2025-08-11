Sahne yıldızların

Trabzonspor'un yeni transferleri Paul Onuachu, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina maç saatini bekliyor. Fırtına'nın yeni yıldızları, Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir mücadelede giyme şahsına sahip. 2023- 2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da oynayan ve attığı gollerle taraftarların sevgisini kazanan Onuachu, bir yıl sonra sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Tekke, yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini tamamlamasını hedeflerken, Kocaelispor maçı taraftarlar için de merakla beklenen bir "ilk buluşma" niteliğini taşıyacak. Kocaelispor karşılaşması, Trabzonspor adına hem 2025-2026 sezonu hem de yeni transferlerle birlikte sahaya yansıtılacak oyun anlayışı açısından önemli bir sınav olacak.