CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Sahne yıldızların

Sahne yıldızların

Bordo-mavili takımın 4 yeni transferi bu akşamki Kocaelispor maçıyla birlikte taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor. Onuachu, Olaigbe, Augusto ve Pina forma bekliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sahne yıldızların
Trabzonspor'un yeni transferleri Paul Onuachu, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina maç saatini bekliyor. Fırtına'nın yeni yıldızları, Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir mücadelede giyme şahsına sahip. 2023- 2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da oynayan ve attığı gollerle taraftarların sevgisini kazanan Onuachu, bir yıl sonra sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Tekke, yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini tamamlamasını hedeflerken, Kocaelispor maçı taraftarlar için de merakla beklenen bir "ilk buluşma" niteliğini taşıyacak. Kocaelispor karşılaşması, Trabzonspor adına hem 2025-2026 sezonu hem de yeni transferlerle birlikte sahaya yansıtılacak oyun anlayışı açısından önemli bir sınav olacak.
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
Mou'dan o transfere veto!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ''Mesele kişisel bir tartışmaya döndü''
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da rota Leandro Trossard!
Yusuf Akçiçek'e dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
Daha Eski
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:29
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:27
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 00:24
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 00:24