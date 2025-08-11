Avrupa izliyor

Kadro çalışmaları kapsamında Kazeem Olaigbe hamlesiyle dikkat çeken Trabzonspor, Avrupa'da da dikkat çekti. Son dönemde Avrupa futbolunda scoutların yakından takip ettiği genç yıldızlardan olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Olaigbe, potansiyeliyle öne çıkıyor. Cercle Brugge ve Rennes transferlerinde de Belçika U21 futbolcu bu potansiyeli göz önüne alındı. Rennes'nin son yıllarda Belçika futboluna olan ilgisi de Olaigbe'de kriter oldu. Rennes ayrıca son yıllarda Avrupa'da parlayan Jeremiy Doku, Guirassy ve Desire Doue gibi yıldızların ardından Kazeem Olaigbe'yi benzer beklentiyle kadrosuna kattı. Sol kanat ve sağ kanatta oynayan genç isim, İbrahima Yattara ve Anthony Nwakaeme gibi yıldızların oyun tarzını taşıyor. Bu yönüyle tribünleri heyecanlandırıyor.