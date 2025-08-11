CANLI SKOR ANA SAYFA
    Beşiktaş
    Fenerbahçe
    Galatasaray
    Trabzonspor
    Futbol
    Basketbol
    Ziraat Türkiye Kupası
    DİZİ
    Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Avrupa izliyor

Avrupa izliyor

Kazeem Olaigbe, Avrupa’da scoutların tanıdığı bir yıldız olarak öne çıktı. Genç futbolcu Cercle Brugge ve Rennes’de potansiyeliyle fark edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Avrupa izliyor
Kadro çalışmaları kapsamında Kazeem Olaigbe hamlesiyle dikkat çeken Trabzonspor, Avrupa'da da dikkat çekti. Son dönemde Avrupa futbolunda scoutların yakından takip ettiği genç yıldızlardan olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Olaigbe, potansiyeliyle öne çıkıyor. Cercle Brugge ve Rennes transferlerinde de Belçika U21 futbolcu bu potansiyeli göz önüne alındı. Rennes'nin son yıllarda Belçika futboluna olan ilgisi de Olaigbe'de kriter oldu. Rennes ayrıca son yıllarda Avrupa'da parlayan Jeremiy Doku, Guirassy ve Desire Doue gibi yıldızların ardından Kazeem Olaigbe'yi benzer beklentiyle kadrosuna kattı. Sol kanat ve sağ kanatta oynayan genç isim, İbrahima Yattara ve Anthony Nwakaeme gibi yıldızların oyun tarzını taşıyor. Bu yönüyle tribünleri heyecanlandırıyor.
