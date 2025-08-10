CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Olaigbe kasırga gibi esiyor

Olaigbe kasırga gibi esiyor

Fırtına’nın 5 yıllık sözleşme imzalattığı 22 yaşındaki sol kanat idmanlarda hızı, top sürme yeteneği, rakip savunma arasında boşluk bulma becerisi ile dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Olaigbe kasırga gibi esiyor

Trabzonspor'un Fransız ekibi Rennes'ten transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzalattığı Kazeem Olaigbe, çıktığı ilk antrenmanda gövde gösterisi yaptı. 22 yaşındaki sol kanat, ayağının tozuyla takımla çalışmalara başladı. Kulüp sağlık ekibinin yaptığı ilk testlerde Belçikalı futbolcunun fiziksel raporlarının oldukça iyi çıktığı ve hazır bir şekilde geldiği belirlendi. Hızı, top sürme yeteneği, rakip savunma arasında boşluk bulma becerisi ve ceza sahası çevresinden yaptığı etkili şutlarla tanınan genç oyuncu, antrenmanda sergilediği performansla teknik ekibin takdirini kazandı. Fatih Tekke'nin, oyuncunun uyum sürecini hızlandırmak için Kocaelispor karşılaşmasında süre verme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Olaigbe'nin kısa zamanda ilk 11'in güçlü adaylarından biri olması bekleniyor. Taraftarların da genç yıldızı heyecanla izlemeye başladığı öğrenildi.

190 MAÇTA 40 GOL, 20 ASİST

Kulüp kariyerinde şu ana dek toplam 190 maçta görev alan Olaigbe, 40 gol ve 20 asistle etkili bir performans ortaya koydu. Belçika Milli Takımı kariyerine U15 seviyesinde başlayan Olaigbe, U21'e kadar yükseldi ve genç milli takımlarda toplam 41 maçta 10 gol kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olan Olaigbe, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

196. YABANCI TRANSFER

Fırtına, Rennes'ten kadrosuna kattığı Olaigbe ile tarihindeki 196. yabancı futbolcusunu transfer etti. Bordo-mavili kulüp, bugüne kadar 54 farklı ülkeden yabancı oyuncu transfer ederken, en fazla Brezilyalı futbolculara forma şansı verdi. Güney Amerika ülkesinden toplam 19 oyuncuyla sözleşme imzalanırken, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan ise 8'er futbolcu transfer edildi.

GENÇLİK AŞISI

Karadeniz devinin sezon öncesi kadrosuna kattığı Pina 22, Onuachu 31, Augusto 21, Olaigbe ise 22 yaşında. Bu tablo, Trabzonspor'un transfer stratejisinde genç ve potansiyelli oyunculara yönelerek kadrosunu güçlendirdiğini gösteriyor.

