Olaigbe’de işlem tamam

Trabzonspor sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Karadeniz devi, 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ayrıca Kazeem Olaigbe'nin bonservisi için Rennes kulübüne 3 taksit şeklinde 5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Sonraki satıştan da Rennes'e kardan yüzde 15 pay verileceği kaydedildi. Genç futbolcunun ilk sezonunda 1.3 milyon euro maaş alacağı aktarıldı. Olaigbe'ye 2026-27 sezonu için 1.3 milyon euro, 2027- 28 sezonu için 1.4 milyon euro, 2028-29 sezonu için 1.5 milyon euro ve 2029-2030 sezonu için ise 1.6 milyon euro garanti ücret ödeneceği KAP'a bildirildi.

Çocukların hayali Kazeem Olaigbe transferi için Trabzonspor'dan özel bir paylaşım geldi. Papara Park'ta özel bir video çekimi gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün paylaşımında, "Bu sadece forma değil; bu şehrin alın teri, çocukların hayali, dedenin duasıdır" ifadeleri kullanıldı.

RENNES TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor'un Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmasının ardından Fransız Rennes kulübü de bir paylaşım yaptı. Rennes'in açıklamasında Olaigbe'nin Trabzonspor'a transfer olduğu duyuruldu ve bugüne kadarki performansı için teşekkür edildi.