Almeida mesaisi

Almeida mesaisi

Trabzonspor, Andre Almeida transferi için İspanyol kulübü Valencia ile temaslarına devam ediyor, kıran kırana bir pazarlık süreci yaşanıyor. La Liga ekibi 8 milyon euroluk bonserviste ısrarcı davranıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Almeida mesaisi

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Andre Almeida konusunda temaslar sürüyor. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki yıldız orta saha için İspanyol kulübü Valencia ile pazarlıklarına devam ediyor. İspanyol devi, Almeida için ısrarla 8 milyon euroluk bonservis talep ediyor. La Liga temsilcisi, yıldız futbolcuyu 2022'de Portekiz ekibi Vitoria SC'den 8 milyon euro aldığı için ödemiş olduğu bu bedelin karşılığını bekliyor. Trabzonspor ise şu aşamada geri adım atmayı düşünmüyor, görüşmeler yoğun şekilde yapılıyor.

FATİH TEKKE ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok istediği Almeida için son bir görüşmenin daha gerçekleşmesi planlanıyor. İspanyol basınında çıkan habere göre; Trabzonspor'un Portekizli futbolcunun transferi için 6 milyon euro seviyesine yaklaştığı vurgulandı. Ancak halen daha arada rakamsal farkların bulunduğu kaydedildi. Buna karşın Andre Almeida'nın Valencia'ya kırgın olduğu, bu sebeple Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. Bordo-mavililerin bu transferde şanslı olduğu belirtildi.

ÜNLÜ HOCALARDAN REFERANS

Almeida konusunda iki eski önemli orta saha oyuncusunun olumlu referansı dikkat çekiyor. 2022'den beri Valencia'da Ruben Baraja ve Gennaro Gattuso ile çalışan Almeida, her iki hocadan da tam puan aldı. Futbolculuk dönemlerinde çok başarılı orta sahalar olan Baraja ve Gattuso, Portekizli yıldıza kadrolarında sürekli şans tanıdı. Baraja, 50 maçta Almeida'yı sahaya sürerken, Gattuso da 20 karşılaşmada forma verdi.

İSTIKRARLI BİR İSİM

Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Almeida, 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Başarılı orta saha özellikle büyük maçlarda oynadığı futbolla göze çarptı.

PAS USTASI ALMEIDA

La Liga'da Valencia formasıyla 2024-2025 sezonunda öne çıkan isimlerden olan Andre Almeida pas konusunda becerisiyle göze çarpıyor. 2024-2025 sezonunda La Liga'da yüzde 88'lik pas isabetiyle oynayan Portekizli orta saha, 4 kez de asist yaptı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Sezonun ilk maçında 11 Ağustos Pazartesi günü Kocaelispor'u ağırlayacak Trabzonspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Önceki gün satışa sunulan biletlere kısa sürede ciddi bir talep geldi. Biletlerin yarıdan fazlasının bittiği ve maç günü ciddi bir tribün desteğinin olacağı dile getirildi.

