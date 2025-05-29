Şampiyon, kupasını aldı

ELİT A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor U19 Takımı, konuk ettiği Bodrum FK maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı. Maçı 25. dakikada Ekrem Terzi ve 90'da Mustafa Ateş'in golleriyle 2-1 kazanan Fırtına, ligi 87 puanla tamamladı. Trabzonspor, gelecek sezon Türkiye'yi yeniden UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti. Kupayı, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam verdi.

EYÜP SAKA: AKADEMİ BAŞARISI!

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, sezon boyunca gösterilen özveriye dikkat çekti. Saka, "Bu başarı, sadece sahadaki çocuklarımızın değil, U9'dan U19'a kadar tüm akademi yapısının eseridir. Başkanımız Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk futbolunun potansiyeli yüksek. Bu gençlerin arkasında doğru yapı olursa çok şey başarabiliriz" dedi.