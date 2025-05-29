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Haberler Trabzonspor Yedinci sıraya taşıdı

Yedinci sıraya taşıdı

TEKNIK direktör Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası 11 Mart’ta 4.5 yıllığına göreve getirilen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 76 günlük sürede takım oyun anlayışında değişime gitti. Tekke, 28. hafta öncesinde 11. sırada devraldığı Karadeniz devini, 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle hanesine 16 puan daha yazdırarak 48 puanla 7. sıraya taşıdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Yedinci sıraya taşıdı

Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası 11 Mart'ta 4.5 yıllığına göreve getirilen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 76 günlük sürede takım oyun anlayışında değişime gitti. Tekke, 28. hafta öncesinde 11. sırada devraldığı Karadeniz devini, 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle hanesine 16 puan daha yazdırarak 48 puanla 7. sıraya taşıdı.

İÇTE VE DIŞTA AYNI

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde hem iç sahada hem dış sahada aynı istikrarı sergiledi. Bordo-mavililer evinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan topladı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. 5 dış saha karşılaşmasında da 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan aldı. Dış sahada 7 gol atan Tekke'nin ekibi, kalede de 6 gol gördü.

EVDE 10 GALİBİYET

Fırtına, ligde evinde çıktığı 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Evinde 35 puan toplayan bordo-mavililer Süper Lig'in 37'nci haftası itibariyle iç saha sıralamasında 4. sırada.

GALİBİYET ORANI SADECE %38

Trabzonspor, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 47 resmi maçta 18 galibiyet, 15 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, tüm kulvarlarda yüzde 38'lik bir galibiyet oranı elde edebildi.

KÖKLÜ DEĞİŞİM

Fırtına sezonun son maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke kadroda köklü bir değişim yapmak zorunda kalacak. Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Enis Destan, Savic ve Cihan Çanak sakatlıkları; Cham, Mendy ve Nwakaeme ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

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