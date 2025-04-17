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Haberler Trabzonspor Kupa rotasyonu

Kupa rotasyonu

Karadeniz devinin bu sezonki hedefi Türkiye Kupası. Göztepe ile önümüzdeki hafta oynanacak yarı final maçı öncesi ligde Adana Demir sınavı var. Teknik direktör Fatih Tekke ligden düşen Mavi Şimşekler karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Cihan Çanak, Cham ve Sikan'ın ilk 11'de çıkması gündemde. Fatih Tekke'nin Nwakaeme ve Savic gibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan Lundstram'ın formasına kavuşması muhtemel. Rizespor maçında kulübede oturan Mendy ile Okay da görev yapabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Kupa rotasyonu
Karadeniz devinin bu sezonki hedefi Türkiye Kupası. Göztepe ile önümüzdeki hafta oynanacak yarı final maçı öncesi ligde Adana Demir sınavı var. Teknik direktör Fatih Tekke ligden düşen Mavi Şimşekler karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Cihan Çanak, Cham ve Sikan'ın ilk 11'de çıkması gündemde. Fatih Tekke'nin Nwakaeme ve Savic gibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan Lundstram'ın formasına kavuşması muhtemel. Rizespor maçında kulübede oturan Mendy ile Okay da görev yapabilir.
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