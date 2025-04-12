İki kritik isim döndü

Uzun süredir sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksiklerle mücadele eden Fırtına'da Savic, Batagov ve Nwakaeme'nin dönmesi, teknik heyetin elini güçlendirdi. Özellikle Savic ile Batagov'un savunmadaki uyumu dikkat çekerken, bu ikilinin sahada birlikte olması bordo mavili takımın defans hattına istikrar kazandırabilir.

MAÇLARI TUTAMIYOR

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo mavili takım, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti, önemli bir avantaj yitirdi.

EN KÖTÜ SEZON 2001-02

Bordo mavililer, Süper Lig tarihindeki en kötü dönemini 2001-02'de geçirdi. 18 takımın yer aldığı ligde Fırtına, sezonu küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde, 14. sırada tamamladı. Trabzonspor, o sezon oynadığı 28 maçta 35 puan toplayabilmişti.