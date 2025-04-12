Sarı kart alarmı

Fırtına'da yarınki Çaykur Rizespor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Lundstram'ın forma giyemeyeceği Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

İKİNCİ YARI SIKINTISI

Bordo mavililer, son haftalarda maçların ikinci yarılarında yaşadığı fiziksel düşüşle dikkat çekiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında ilk 45 dakikada etkileyici bir oyun sergileyerek soyunma odasına 1-0 önde girmesine rağmen, ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 kaybetti.

DAYANIKLILIK İDMANI

Bordo-mavili ekip ikinci yarı düşüşlerine çare arıyor. Teknik heyet, Çaykur Rize maçı öncesi oyunculara yalnızca taktik değil, aynı zamanda fiziksel dayanıklılık yönünden de yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Hedef, özellikle ikinci yarılarda yaşanan tempo kaybını ortadan kaldırmak.