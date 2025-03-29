  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'nin hedefi 3 puan! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Fatih Tekke'nin hedefi 3 puan! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bordo-mavili taraftarlarla buluşacak olan Fatih Tekke bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte bu karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke'nin hedefi 3 puan! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlıklar nedeniyle sıkıntıda. Genç teknik adam, milli ara dönüşü Göztepe maçıyla ilk kez Papara Park'a çıkacak. Tekke, tribünleri dolduracak taraftarlara yine 3 puan sevinci yaşatmak istiyor. 47 yaşındaki hoca, kafasındaki oyun anlayışını futbolcularına aşılamaya uğraşıyor; diğer taraftan ilk 11'i belirlemeye çalışıyor. Tekke'nin hücum timi ise belli. Banza kart cezalısı olduğu için yok. Onun yerine ileri uçta Sikan görev yapacak. Trabzonspor'da ilk kez esas yeri olan forvette bir maça başlamaya hazırlanan Ukraynalı yıldızı, kanatlarda Vişça ile Zubkov destekleyecek. Antrenmanlarda bu üçlüyle özel olarak ilgilenen Fatih Tekke, onların performanslarına çok güveniyor.

FIRTINA 13-6 ÜSTÜN

Fırtına ile Göztepe, ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Bordomavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'ini kazandı. 3 maçtan berabere ayrılan Karadeniz devi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Bordomavililer, sahasında 24 gol attı; 9 gol yedi. Fırtına, Papara Park Stadı'ndaki son 2 maçta rakibini 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla yendi. Bugün de seriyi sürdürmek istiyor.

İZMİR'DE GÖZTEPE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı. Ev sahibi, 28. dakikada Dennis'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle Trabzonspor'u 2-1 yenmişti.

İŞTE TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Ozan, Vişça, Cham, Zubkov, Sikan

Göztepe: Lis, Heliton, Bokele, Furkan Bayır, Ahmed, Matsuki, Dennis, Doğan, Emersonn, Juan, Romulo

G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor
Buruk'tan flaş Morata planı! Derbide...
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'den Leroy Sane bombası! Bedavaya imza atacak...
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
Solskjaer'den derbi için olay hamle!
G.Saray'a Felix müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! 00:58
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor 00:58
F.Bahçe Bodrum'da kazandı! F.Bahçe Bodrum'da kazandı! 00:57
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 00:57
Konyaspor evinde galip! Konyaspor evinde galip! 00:57
F.Bahçe Beko liderliğe yükseldi! F.Bahçe Beko liderliğe yükseldi! 00:57
Daha Eski
A. Efes seriyi sürdürdü! A. Efes seriyi sürdürdü! 00:57
Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:57
Göz-Göz ve Fırtına sunar! Göz-Göz ve Fırtına sunar! 00:57
G.Saray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı 00:57
Bellona Kayserispor'dan rahat galibiyet! Bellona Kayserispor'dan rahat galibiyet! 00:57
Akdeniz derbisinde kazanan Antalya! Akdeniz derbisinde kazanan Antalya! 00:57