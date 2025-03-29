Fatih Tekke'nin hedefi 3 puan! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlıklar nedeniyle sıkıntıda. Genç teknik adam, milli ara dönüşü Göztepe maçıyla ilk kez Papara Park'a çıkacak. Tekke, tribünleri dolduracak taraftarlara yine 3 puan sevinci yaşatmak istiyor. 47 yaşındaki hoca, kafasındaki oyun anlayışını futbolcularına aşılamaya uğraşıyor; diğer taraftan ilk 11'i belirlemeye çalışıyor. Tekke'nin hücum timi ise belli. Banza kart cezalısı olduğu için yok. Onun yerine ileri uçta Sikan görev yapacak. Trabzonspor'da ilk kez esas yeri olan forvette bir maça başlamaya hazırlanan Ukraynalı yıldızı, kanatlarda Vişça ile Zubkov destekleyecek. Antrenmanlarda bu üçlüyle özel olarak ilgilenen Fatih Tekke, onların performanslarına çok güveniyor.

FIRTINA 13-6 ÜSTÜN

Fırtına ile Göztepe, ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Bordomavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'ini kazandı. 3 maçtan berabere ayrılan Karadeniz devi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Bordomavililer, sahasında 24 gol attı; 9 gol yedi. Fırtına, Papara Park Stadı'ndaki son 2 maçta rakibini 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla yendi. Bugün de seriyi sürdürmek istiyor.

İZMİR'DE GÖZTEPE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı. Ev sahibi, 28. dakikada Dennis'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle Trabzonspor'u 2-1 yenmişti.

İŞTE TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Ozan, Vişça, Cham, Zubkov, Sikan

Göztepe: Lis, Heliton, Bokele, Furkan Bayır, Ahmed, Matsuki, Dennis, Doğan, Emersonn, Juan, Romulo