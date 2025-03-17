  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Hocasını geçiyor

Hocasını geçiyor

Gol krallığı yarışında iddiasını bir kez daha gösteren Simon Banza, istatistiklerde hocası Fatih Tekke’yi yakalamak üzere. Başarılı forvet, deplasmanda gelen 12 golün 6’sına imza attı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hocasını geçiyor

Simon Banza, Başakşehir deplasmanında kendine geldi. Fatih Tekke'nin mac oncesi ozel goruşme gercekleştirdiği Banza, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak one cıktı. Bu sezon ligdeki 17. golunu kaydeden deneyimli futbolcu krallık yarışındaki iddiasını surdurdu. Super Lig'de forma giydiği 23 macın 13'unde skor ureten Banza, kalan 10 macta 7 gol daha atması halinde 2019- 2020'de ligde 34 macta 24 gol atan Sorloth'u yakalayacak. Banza ayrıca bu sezon Super Lig deplasmanlarındaki 12 golunun 6'sını atarak, 2000-01'den bu yana bordo-mavili formayla en yuksek ucu ncu orana ulaşan isim oldu. Burak Yılmaz, yuzde 56 (2011-12) oran ile zirvede yer alırken, Fatih Tekke yuzde 51.4 (2004- 05) ikinci, Simon Banza, yuzde 50 (2024-25) ise ucu ncu sırada yer alıyor.

GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Başakşehir macında sarı kart goren Banza cezalı duruma duştu. Fatih Tekke'nin onemli kozlarından biri olan ve takımın en skorer ismi konumundaki Banza, milli ara sonrası oynanacak Goztepe mucadelesinde forma giyemeyecek.

REKLAM - Türk Telekom
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı!
DİĞER
Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık'tan Berlin’de sürpriz anlaşma
Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!
Barış Alper'e derbide yakın takip!
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:21
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:21
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:20
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! 00:48
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:55
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:56
Daha Eski
Barış Alper'e derbide yakın takip! Barış Alper'e derbide yakın takip! 01:05
Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! 01:11
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:18
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:47
F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... 00:47
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:47