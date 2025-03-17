Hocasını geçiyor

Simon Banza, Başakşehir deplasmanında kendine geldi. Fatih Tekke'nin mac oncesi ozel goruşme gercekleştirdiği Banza, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak one cıktı. Bu sezon ligdeki 17. golunu kaydeden deneyimli futbolcu krallık yarışındaki iddiasını surdurdu. Super Lig'de forma giydiği 23 macın 13'unde skor ureten Banza, kalan 10 macta 7 gol daha atması halinde 2019- 2020'de ligde 34 macta 24 gol atan Sorloth'u yakalayacak. Banza ayrıca bu sezon Super Lig deplasmanlarındaki 12 golunun 6'sını atarak, 2000-01'den bu yana bordo-mavili formayla en yuksek ucu ncu orana ulaşan isim oldu. Burak Yılmaz, yuzde 56 (2011-12) oran ile zirvede yer alırken, Fatih Tekke yuzde 51.4 (2004- 05) ikinci, Simon Banza, yuzde 50 (2024-25) ise ucu ncu sırada yer alıyor.

GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Başakşehir macında sarı kart goren Banza cezalı duruma duştu. Fatih Tekke'nin onemli kozlarından biri olan ve takımın en skorer ismi konumundaki Banza, milli ara sonrası oynanacak Goztepe mucadelesinde forma giyemeyecek.