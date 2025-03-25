  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Giorgi Kochorashvili hamlesi

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Giorgi Kochorashvili hamlesi

Teknik direktör Fatih Tekke bir yandan takımı toparlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan da yeni sezon planlamasına başladı. 47 yaşındaki hocanın milli arada scout ekibiyle de görüşme yaptığı ve daha önce gündeme gelen oyuncuları değerlendirdiği belirtiliyor. Bunlardan biri de Kochorashvili.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Giorgi Kochorashvili hamlesi

Teknik direktör Fatih Tekke bir yandan takımı toparlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan da yeni sezon planlamasına başladı. 47 yaşındaki hocanın milli arada scout ekibiyle de görüşme yaptığı ve daha önce gündeme gelen oyuncuları değerlendirdiği belirtiliyor. Bunlardan biri de Kochorashvili. Tekke'nin İspanya La Liga 2 ekibi Levante forması giyen ve bu sezon 25 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan 25 yaşındaki ön liberoyu Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada izlendiği öğrenildi. Ermenistan filelerini 1 kez sarsan Kochorashvili'nin piyasa değeri 4 milyon euro. 1.78 boyundaki oyuncunun asıl mevkisi ön libero ama merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

RESMI ADIMLAR HIZLICA ATILACAK

Bordo mavili kurmayların defalarca izlettiği bu futbolcu ile ilgili Fatih Tekke'ye bilgi verdiği dile getiriliyor. 47 yaşındaki hocanın futbolcunun performanslarından çok etkilendiği ve transferi onay verdiği gelen haberler arasında. Gürcistan Milli Takımı'nın formasını 18 giyen ve 3 gol atan Kochorashvili, Tiflis doğumlu. 2019 yılında Gürcistan'dan İspanya'ya transfer olan futbolcu, her geçen gün market değerini artırdı. Bu sezon LaLiga2'de çıktığı 25 maçta 6 gol atan ve 4 asist yapan başarılı futbolcu EURO 2024'te Gürcistan formasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bordo mavili kulüp kurmaylarının bu futbolcunun transferi için yakın bir zamanda temaslara başlaması ve resmi adımlar atması bekleniyor.

Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip!
G.Saray'da Torreira'nın yerine Casemiro geliyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda flaş sözler! ''Değişen bir şey yok'' | Beşiktaş-Galatasaray...
İmamoğlu'nun yolsuzluk çarkı TAKVİM'de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Süper Lig devlerinin Reguilon düellosu!
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:51
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:49
G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... 00:41
Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! 00:41
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! 00:40
Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! 00:40
Daha Eski
Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? 00:40
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi flaş açıklama! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi flaş açıklama! 00:40
G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! 00:40
Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında! Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında! 00:40
Napoli’den flaş Osimhen kararı! Napoli’den flaş Osimhen kararı! 00:40
İspanya'da gündem Arda Güler! İspanya'da gündem Arda Güler! 00:40