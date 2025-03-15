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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sağlık durumu açıklaması! Onuralp Çevikkan...

Trabzonspor'dan sağlık durumu açıklaması! Onuralp Çevikkan...

Trabzonspor'dan 19 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 16:40
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Trabzonspor'dan sağlık durumu açıklaması! Onuralp Çevikkan...

Trabzonspor'da sakatlık geçiren Onuralp Çevikkan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili camiadan 19 yaşındaki file bekçisi için sağlık açıklaması geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Futbolcumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir

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