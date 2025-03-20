Trabzonspor'dan transferde çılgın hamle! Banza ve Onuachu...

Trabzonspor önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçmiş durumda. Son iki yıldır forvetleri kiralık olan Karadeniz devi, bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Fırtına, uzun zaman geçtiğimiz sezon kiralık olan Paul Onuachu'yu almak için çabalamış ancak eylül ayında Simon Banza'yı 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yönetim, iki forvet için de hamle yapma kararı verdi. Banza, bordo-mavililerin gol yollarındaki en büyük silahı oldu. Takımın durumu ile performansı örtüşmese de ilk sezonunda ligde 17 gole ulaşarak, gol krallığı yarışında iddialı konumda yer aldı. Osimhen, krallık yarışında 20 golle ilk sırada yer alırken, Piatek ise 18 gole ikinci sırada bulunuyor.

MARKET DEĞERI 15 MILYON EURO

Hem Portekiz hem de Afrika basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, 1.89 boyundaki yıldızın bonservisi için ilk resmi girişimi yaptı. Braga'ya beklentilerini soran Karadeniz devinin kurmayları buna göre bir bütçe hazırlığı yapacak. Banza daha önce Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu açıklamıştı. Braga ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Banza'nın şu andaki market değeri 15 milyon euro. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kongolu yıldızın bonservisinin alınması, kulübün uzun vadeli planları açısından önemli bir adım. Daha önce kiralıklarla ilgili adım atmakta geç kalan ve oyuncuların piyasasının yükselmesiyle hamle yapamayan Fırtına'da yönetim bu kez daha deneyimli.