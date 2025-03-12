Trabzon kaynağından besleniyor

Bugüne kadar 12'si yabancı 44 isme takımı emanet eden Trabzonspor'da Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev aldı. Teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu ile Ahmet Özen de genç takımda forma giydi.

Şampiyonluklar kazandılar

Çok sayıda kupa kazanan Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor formasını giyen, 1974-75 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84, Özkan Sümer ile 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında lig şampiyonluğu elde edildi.

Tekke, 19 yıl sonra döndü

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rusya ekibi Zenit St.Petersburg'a transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü. Altyapıya 14 yaşında gelerek bordo-mavili kulübün kapısından giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra teknik direktörlük görevine getirildi.