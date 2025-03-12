  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzon kaynağından besleniyor

Trabzon kaynağından besleniyor

Fatih Tekke, bordo-mavili takımda hem forma giyip hem de teknik direktörlük görevine getirilen 13. futbol adamı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon kaynağından besleniyor

Bugüne kadar 12'si yabancı 44 isme takımı emanet eden Trabzonspor'da Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev aldı. Teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu ile Ahmet Özen de genç takımda forma giydi.

Şampiyonluklar kazandılar

Çok sayıda kupa kazanan Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor formasını giyen, 1974-75 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84, Özkan Sümer ile 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında lig şampiyonluğu elde edildi.

Tekke, 19 yıl sonra döndü

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rusya ekibi Zenit St.Petersburg'a transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü. Altyapıya 14 yaşında gelerek bordo-mavili kulübün kapısından giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra teknik direktörlük görevine getirildi.

G.Saray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!
REKLAM - Vakıf Katlıım
DİĞER
Son dakika haberi: Orkun ve Keremli Benfica, Devler Ligi'ne veda etti! Hakan tarihe geçti...
Başkan Erdoğan'dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: "Kazanan Suriye olacak"
F.Bahçe'den Mihajlo Cvetkovic hamlesi!
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:53
Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! 01:04
Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! 00:55
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
Daha Eski
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44
F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! 00:21
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00
Mourinho PFDK'ya sevk edildi! Mourinho PFDK'ya sevk edildi! 23:52