Uğurcan Çakır: Kan değişikliği olumlu yansıdı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. İşte Çakır'ın değerlendirmeleri…

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLUMLU YANSIDI"

"Şenol Hoca'ya teşekkür etmek istedim. Zor zamanda geldi. Neyi varsa taşın altına koydu. Çok büyük emek sarf etti. Yeni bir hoca geldi. Kan değişikliği, kötü sonuçlar... Bu kan değişikliğiyle Fatih Hoca camianın içinden biri, efsane Trabzonspor'da. Kan değişikliği olumlu yansıdı. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman Başakşehir'e pres yapamadığımız zamanlar oldu. Başakşehir bir hoca takımı ve sistemi en iyi olan takımı. Zaman zaman zor anlar yaşattılar ama kazanmayı bildik. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız."

"ŞANS BİZİM YANIMIZDAYDI"

"Biraz da şans bizim yanımızdaydı. Penaltı, öncesindeki pozisyonda Allah yardım etti, kurtardım. Takım bu kurtarışlarla ayakta kaldı. Şans bizim yanımızdaydı. Geliştirmemiz gereken çok şey var. Fatih Hoca geleli 3 gün oldu ama istediği net şeyler var. Bugün bir bölümünü sahaya yansıttık. Başakşehir karşısında 90 dakikaya yaymak zaten zordu. Topla çıkmak zor olacaktı, Fatih Hoca buna çalıştırdı zaten. 3-0 galibp gelmeyi bildik."