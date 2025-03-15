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Haberler Trabzonspor Simon Banza: Hocamız özgüven aşıladı

Simon Banza: Hocamız özgüven aşıladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Simon Banza açıklamalarda bulundu. İşte Banza'nın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 23:22
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Simon Banza: Hocamız özgüven aşıladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Simon Banza değerlendirmelerde bulundu. İşte Banza'nın sözleri...

"HOCAMIZ ÖZGÜVEN AŞILADI"

"Maçın başlangıcından itibaren zor olacağının farkındayız. Deplasmanda ilk kez kazandık, mutluyuz. Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Hocamız takıma katıldığı ilk andan itibaren özgüven aşıladı, fikirlerini aşılamaya çalıştı. Biz de fikirlerini uygulamaya çalışarak saygımızı gösterdik. Hep birlikte kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Sezon sonuna kadar gollerime devam ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum."

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