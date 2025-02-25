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Haberler Trabzonspor Papara’nın kralı

Papara’nın kralı

Trednyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, iç sahada galibiyet serisini 5 maça çıkararak başarılı performansını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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Papara’nın kralı

TRENDYOL Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, iç sahada galibiyet serisini 5 maça çıkararak başarılı performansını sürdürdü. Ligin 25 haftalık bölümünde evinde 12 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu karşılaşmalarda 27 puan toplarken 2.25 puan ortalaması tutturdu. Trendyol Süper Lig'de 32 puanla 8. sıradaki Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Karadeniz devi, dış sahadaki 11 maçta ise 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sadece 5 puan alırken, 0.45 puan ortalamasında kaldı.

Son 5 maçta 15 puan

KARADENIZ devi, ligde Papara Park'ta oynadığı son 5 lig maçında galip gelerek 15 puan topladı. Bordo-mavililer sırasıyla Bodrum FK'yi 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Bu süreçte Türkiye Kupası'nda Alanya'yı da 3-0 yenerek sahasındaki son 6 resmi maçı kayıpsız geçti.

Trabzon'da daha golcü

TRABZONSPOR, ligin 25. haftası sonunda 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti. Karadeniz devi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 gol atarak 0.81 gol ortalamasında kaldı.

Sadece Fenerbahçe

FIRTINA, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

G.Antep yine boş döndü

GAZIANTEP FK, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda puan alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Trabzonspor. İki takımın 12'nci kez karşı karşıya geldiği maçtan sonra bordo-mavili takımın galibiyet sayısı 8'e yükselirken, Gaziantep Futbol Kulübü'nün henüz galibiyeti bulunmuyor.

Yerel basın coştu

YEREL gazeteler, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Ekspres: Ev gibisi yok, Günebakış: Trabzon'dan çıkış yok, Sonnokta: Soğuk hava sıcak galibiyet, Taka: Fırtına kendine geldi.

Basit top kayıpları

TEKNİK direktör Şenol Güneş'in en çok canını sıkan sorun, basit top kayıpları olmaya devam ediyor. Tecrübeli hocanın uzun zamandır yakındığı bu sorun istatistiklere de net şekilde yansıdı.

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