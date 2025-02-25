  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Duran top kozu

Duran top kozu

Karadeniz devi, bu sezon duran topları çok etkili kullanıyor. Gaziantep FK maçında da iki gol duran toptan gelmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duran top kozu

Karadeniz devi, bu sezon duran topları çok etkili kullanıyor. Gaziantep FK maçında da iki gol duran toptan gelmişti. Bordomavililer, bu alanda Galatasaray'dan sonra ligin en iyi ikinci takımı oldu. Cimbom, en fazla duran top golü (13) atan takım olurken, Trabzonspor ise bu sezon kaydettiği 39 golün 11'ini duran toptan bularak ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon duran toptan 14 gol kaydeden Trabzonspor, kalan haftalarda 4 gol daha atması halinde son 10 yılın en iyisi olacak.

Rize hazırlıkları başladı

FIRTINA, Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Statta 5G testi yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G altyapısını genişletme çalışmaları kapsamında önemli bir gelişmeyi duyurdu. İstanbul'daki Rams Park'tan sonra Trabzon'daki Papara Park'ta da 5G testi başarıyla gerçekleştirildi.

Ümit Öztürk yönetecek

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u yarın Papara Park'ta ağırlayacak. Kritik mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Fırtına Öztürk ile çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi. Rize ise aynı hakemle 16 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı

G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet...
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
DİĞER
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?
Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:05
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:01
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... 00:50
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." 00:50
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama 00:50
Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! 00:50
Daha Eski
Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! 00:50
Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." 00:50
Mourinho'dan flaş G.Saray sözleri! Mourinho'dan flaş G.Saray sözleri! 00:50
İşte derbide rakamlarla Vincic! İşte derbide rakamlarla Vincic! 00:50
Trabzonspor'dan flaş Vincic açıklaması! Trabzonspor'dan flaş Vincic açıklaması! 00:50
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! 00:50