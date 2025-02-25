Duran top kozu

Karadeniz devi, bu sezon duran topları çok etkili kullanıyor. Gaziantep FK maçında da iki gol duran toptan gelmişti. Bordomavililer, bu alanda Galatasaray'dan sonra ligin en iyi ikinci takımı oldu. Cimbom, en fazla duran top golü (13) atan takım olurken, Trabzonspor ise bu sezon kaydettiği 39 golün 11'ini duran toptan bularak ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon duran toptan 14 gol kaydeden Trabzonspor, kalan haftalarda 4 gol daha atması halinde son 10 yılın en iyisi olacak.

Rize hazırlıkları başladı

FIRTINA, Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Statta 5G testi yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G altyapısını genişletme çalışmaları kapsamında önemli bir gelişmeyi duyurdu. İstanbul'daki Rams Park'tan sonra Trabzon'daki Papara Park'ta da 5G testi başarıyla gerçekleştirildi.

Ümit Öztürk yönetecek

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u yarın Papara Park'ta ağırlayacak. Kritik mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Fırtına Öztürk ile çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi. Rize ise aynı hakemle 16 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı