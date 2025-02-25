Gol makinesi

ORDO mavililerin sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya kiraladığı Simon Banza, rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Önceki akşam Gaziantep FK karşısında iki kez fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 16'ya yükselten Demokratik Kongolu yıldız, sezonun bitimine 13 maç kala geçen sezon 15 gol atan Onuachu'yu sollamıştı. Trabzonspor'un bu sezon attığı 39 golün %41'ini kaydeden 28 yaşındaki forvet, krallık yarışında rekabet halinde olduğu rakiplerinden daha fazla takıma gol atma başarısı da gösterdi

KARIYER REKORU KIRMIŞTI

BANZA, Süper Lig'de forma giydiği 20 maçın 12'sinde farklı takımlara gol atan tek isim oldu. Krallık yarışında 18 golle ilk sırada olan Piatek, 22 maçta 10 farklı takıma gol atarken, En-Nesyri 9, Osimhen 18 maçta 10 ve Dzeko ise 23 maçta 10 farklı takıma gol attı. Bu alanda rakiplerinin önünde olan Banza, kalan haftalarda 6 gol daha atarsa kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaşacak. 1.89 boyundaki futbolcu, geçen sezonu Braga'da 21 golle tamamlayarak kariyerinin en skorer sezonunu geçirmiş ve kendi rekorunu kırmıştı.

17 PUAN KAZANDIRDI

Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da iki kez fileleri sarsan Simon Banza, gol sayısını 16'ya yükseltti. Demokratik Kongolu forvetin gol attığı maçlarda bordomavililer 17 puan elde etti. Ligin 25. haftası sonunda oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik alan ve 7 kez mağlup olan Karadeniz ekibi, hanesine 32 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28 yaşındaki futbol- cunun gol attığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 17 puan hanesine yazdırdı.