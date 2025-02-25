  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Büyük skandal

Büyük skandal

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın 85. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK lehine verdiği penaltı kararı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Büyük skandal

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın 85. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK lehine verdiği penaltı kararı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Lungoyi'nin ceza sahasında Trabzonsporlu Malheiro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması üzerine Karaoğlan penaltı verdi. Bu karar, birçok futbol otoritesi tarafından eleştirildi. İşte karara tepki gösteren yorumlar...

Mustafa Çulcu: Uydurma bir penaltı olmuş, bu pozisyondan penaltı çıkmamalı.

Reha Kapsal: Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK'ya verdiği penaltı, A'dan Z'ye yanlış! Bu penaltıyı ne Kadıköy'de ne de Ali Sami Yen'de hiçbir hakem çalamaz. Böyle saçma sapan bir penaltı olmaz!

Bünyamin Gezer: O kadar ucuz bir penaltı ki bu. Ne yapacak bu oyuncu, topa mı girdi? Gerçekten çok ucuz bir penaltı, böyle bir penaltı olmaz.

Tarık Üstün: Çok basit bir penaltı. 10 kusurlu hareketten hiçbirisi yok bu pozisyonda. Bu nasıl bir penaltı?

Yayıncı kuruluş trio ekibi: Pozisyon asla penaltı değil. Hatta Gaziantep FK oyuncusu hücum faul hareketi yapmış durumda.

Tolunay Kafkas: Bu hakem bu karardan sonra hâlâ maç almaya devam edecek mi? Bu kadar basit bir penaltı olabilir mi? Bu nasıl bir karar, aklım almıyor.

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet...
DİĞER
'Bebeto' yüzlü ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz mi? 90'lı yıllara damga vurmuştu ...
Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:05
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:01
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... 00:50
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." 00:50
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama 00:50
Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! 00:50
Daha Eski
Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! 00:50
Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." 00:50
Mourinho'dan flaş G.Saray sözleri! Mourinho'dan flaş G.Saray sözleri! 00:50
İşte derbide rakamlarla Vincic! İşte derbide rakamlarla Vincic! 00:50
Trabzonspor'dan flaş Vincic açıklaması! Trabzonspor'dan flaş Vincic açıklaması! 00:50
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! 00:50