Büyük skandal

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın 85. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK lehine verdiği penaltı kararı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Lungoyi'nin ceza sahasında Trabzonsporlu Malheiro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması üzerine Karaoğlan penaltı verdi. Bu karar, birçok futbol otoritesi tarafından eleştirildi. İşte karara tepki gösteren yorumlar...

Mustafa Çulcu: Uydurma bir penaltı olmuş, bu pozisyondan penaltı çıkmamalı.

Reha Kapsal: Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK'ya verdiği penaltı, A'dan Z'ye yanlış! Bu penaltıyı ne Kadıköy'de ne de Ali Sami Yen'de hiçbir hakem çalamaz. Böyle saçma sapan bir penaltı olmaz!

Bünyamin Gezer: O kadar ucuz bir penaltı ki bu. Ne yapacak bu oyuncu, topa mı girdi? Gerçekten çok ucuz bir penaltı, böyle bir penaltı olmaz.

Tarık Üstün: Çok basit bir penaltı. 10 kusurlu hareketten hiçbirisi yok bu pozisyonda. Bu nasıl bir penaltı?

Yayıncı kuruluş trio ekibi: Pozisyon asla penaltı değil. Hatta Gaziantep FK oyuncusu hücum faul hareketi yapmış durumda.

Tolunay Kafkas: Bu hakem bu karardan sonra hâlâ maç almaya devam edecek mi? Bu kadar basit bir penaltı olabilir mi? Bu nasıl bir karar, aklım almıyor.