Trabzonspor sahasında durdurulamıyor

Ligin 25 haftalık bölümünde evinde 12 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 puan toplarken 2,25 puan ortalaması tutturdu. Ligde 32 puanla 8. sıradaki Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 4. basamakta yer aldı.

Karadeniz ekibi, dış sahadaki 11 maçta ise 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sadece 5 puan alırken, 0,45 puan ortalamasında kaldı.

SON 5 MAÇTA 15 PUAN

Trabzonspor, ligde Papara Park'ta oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip gelerek 15 puan topladı.

Bordo-mavililer, sırasıyla Sipay Bodrum FK'yi 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u da 3-0 yenerek sahasındaki son 6 resmi maçı kayıpsız geçti.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 gol atarak 0,81 gol ortalamasında kaldı.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasında oynadığı 16 resmi maçta ise 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'la 1-1, Kayserispor ve Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup etti. 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenilen bordo mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde ise İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.