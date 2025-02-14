Adım adım finale

2015-2016 yılında UEFA'nın hayata geçirdiği ve U19 takımlarının katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor tarih yazdı. Türkiye Şampiyonu olarak gittiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde önce Karadağ ekibi Buducnost'u eleyen bordo-mavililer, 3. Tur'da Bosna Hersek'ten Sarajevo'yu devirdi ve son 32 turuna kaldı. Son 32'de de İtalyan devi Juventus'u Papara Park'taki maçta 1-0 yenen Trabzonspor U19 takımı tarihi bir başarıya imza attı.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN 15.00'TE

Trabzonspor U19 takımı bu başarıyla beraber Türk futbol tarihine de adını yazdırdı. 1-0'lık zaferle son 16 turuna yükselip tarihe geçen Fırtına bu başarıyı gerçekleştiren ilk ve tek Türk takımı oldu. Trabzonspor'un son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak. Temsilcimizin yer alacağı son 16 kura çekimi bugün TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak.

TRABZONSPOR RUHUYLA

Trabzonspor U19 Takım Sorumlusu Ali Beyazlı, Juventus zaferi sonrası konuştu. Beyazlı, "Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinden birini eleyerek son 16 turuna yükselmek büyük bir başarı. Trabzonspor'un rekabetçi bir kimliğe sahip olduğunu gösterdik. Bundan sonraki hedefimiz finale kadar gitmek. Çekilecek kura ne olursa olsun sahada Trabzonspor ruhuyla mücadele edeceğiz" dedi.

DEVLERLE YAN YANA

Bordo-mavililer Avrupa'nın en önemli kulüpleriyle beraber UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. Trabzonspor'un yanı sıra şu kulüpler son 16 turunda yer alıyor: Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Münih, Inter, Atletico Madrid / Rapid Wien galibi, Sporting, Aston Villa, Atalanta, AZ Alkmaar, Stuttgart, Hoffenheim, Olympiakos, Salzburg ve Sturm Graz.

ALKIŞLAR YİĞİT KEMAL'E

Juventus mücadelesinde 1-0'lık galibiyette tek gol Yiğit Kemal Turan'dan geldi. Papara Park'taki dev maçta galibiyet golünün 61. dakikada da gelmesi herkesi sevindirdi. Maçın ardından Yiğit Kemal tribünlerden de büyük alkış topladı.

UEFA ÖNEM VERİYOR

UEFA'nın organizasyonları arasında UEFA Gençlik Ligi büyük önem taşıyor. U19 takımlarının Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan turnuva elit organizasyonlar arasında yer alıyor. Bu turnuvada yer alan takım ve futbolcular özellikle UEFA birimleri tarafından yakından takip ediliyor.