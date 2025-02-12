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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Jabol Folcarelli antrenmana çıktı!

Trabzonspor'un yeni transferi Jabol Folcarelli antrenmana çıktı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerin yeni transferi Jabol Folcarelli ilk idmanına çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 18:37
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Trabzonspor'un yeni transferi Jabol Folcarelli antrenmana çıktı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin yeni transferi Folcarelli ilk idmanına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını, Mehmet Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma çalışmaları ile başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışması ile devam etti. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Karadeniz ekibinin yeni transferi Tim Jabol Folcarelli, bordo- mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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