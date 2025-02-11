  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Tolga Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım"

Tolga Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım"

Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın unutulmaz kalecilerinden Tolga Zengin, siyah-beyazlı takıma transfer sürecini anlatarak "Beşiktaş'ta eşofmanları giydim, boy aynasına baktım ve 'Sen ne yaptın?' diyerek ağladım. Ama Beşiktaş'a da ahde vefam var. Trabzonsporluyum ve oğlum da Trabzonsporlu" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:49
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tolga Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Şubat Ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri" kapsamında, Trabzonspor'un efsane kalecilerinden Tolga Zengin, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye konuk oldu.

"FUTBOLA SOKAKTA BAŞLADIM"

Futbola İdmanocağı Kulübü'nde başladığını belirten Tolga Zengin, "Aslında hepimiz sokakta başladık. Babam çok istemezdi ama rahmetli annem desteklerdi. Babamdan gizli idmanlara gittim. Yavuz Selim Sahası bir kültürdü. Sonrasında rahmetli Özkan Sümer beni Trabzonspor altyapısına aldı ve maceram böyle başladı. A takıma yükseldim, Beşiktaş'a transfer oldum ve 2019'da futbolu bıraktım" diye konuştu.

"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ KARABÜKSPOR KARŞILAŞMASIYDI"

Tolga Zengin, Trabzonspor kariyerinde en çok üzüldüğü karşılaşmanın 2010-2011 sezonundaki Karabükspor maçı olduğunu belirterek, "O maçtan sonra direğe yaslanmıştım. Maçı kazandık ama sonuç üzücüydü. Hakkımızı çok aradık ama bu konuya çok fazla takıldık. Geçmişe takılmak yerine yeni şampiyonluklar yakalamak gerek" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA KUPAYLA BİR FOTOĞRAF BIRAKAMADIM"

2011 yılında oğlunun doğduğunu hatırlatan Zengin, "Oğluma en güzel miras, kupayla bir fotoğraf olurdu. Ama maalesef böyle bir kareyi ona bırakamadım. Başlarda çok sinirleniyorduk ama bu bize bir şey kazandırmıyor. Sürekli tartışarak bir şey değiştiremeyiz" şeklinde konuştu.

"ŞEHİR BANA KARŞI SABIRSIZDI"

Trabzon'da futbol oynarken kendisine karşı taraftarın sabırsız olduğunu da dile getiren Tolga Zengin, "Zor dönemler geçirdim ama hiç vazgeçmedim. Trabzonlu oyuncuların böyle bir misyonu olmalı. Eğer burada olamıyorsan, şehrini başka yerlerde en iyi şekilde temsil etmelisin" dedi.

"ONUR'UN EMEKLERİNİ UNUTMAMAK GEREK"

Eski takım arkadaşı Onur Kıvrak ile ilgili konuşan Zengin, "Onur ile hep saygılıydık. Baktığımda geç kalacaksa arayıp uyandırırdım. O Trabzonspor'a çok emek verdi, bunları unutmamak gerek" ifadelerini kullandı.

"JAJA PROFESYONEL DEĞİLDİ AMA SAHA İÇİNDE İŞİNİ YAPARDI"

Trabzonspor'daki eski takım arkadaşlarını değerlendiren Tolga Zengin, "Jaja, Alanzinho ve Colman gibi kaliteli oyuncularla oynadım. Jaja saha içinde işini iyi yapardı ama çok profesyonel değildi. Takımın iyiliği için onu kazanmaya çalışıyorduk" dedi.

"BENİ BAŞKAN GÖNDERDİ"

Trabzonspor'dan ayrılma süreciyle ilgili de konuşan Zengin, "Bu kararı ben almadım. Annem burada tedavi görüyordu, gitmek gibi bir düşüncem yoktu. Başkan gönderdi. Beşiktaş'a gidince de 'Annesi için gitti' dediler ama ayrılığımın annemle ilgisi yoktu" cümlelerine yer verdi.

"TRABZONSPOR EŞOFMANI HARİÇ ÜSTÜME BAŞKA EŞOFMAN GİYMEDİM"

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Zengin, "Beşiktaş'ta eşofmanları giydim, boy aynasına baktım ve 'Sen ne yaptın?' diyerek ağladım. Ama Beşiktaş'a da ahde vefam var. Trabzonsporluyum ve oğlum da Trabzonsporlu" dedi.

"TRABZONSPOR BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPMALI"

Trabzonspor'un mevcut durumunu da değerlendiren Tolga Zengin, "Trabzon şehri artık eskisi gibi zor bir yer değil. Oyuncuların baskı altında hissettiğini düşünmüyorum. Ama takım daha iyisini yapmalı. Oynadığından zevk almaya başlayan bir Trabzonspor var ama bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
G.Saray'dan transferde son gün bombası!
DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u 21 yaşına geldi! "Dominant Teyze" ile son fotoğrafı şoke etti: "Bu nasıl değişim..."
CHP'li Erkan Çakır'dan "Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı" itirafı! Özgür Karabat'ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar
F.Bahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer 16:59
Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım" Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım" 16:49
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı 16:46
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo... Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo... 16:45
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 16:11
G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor! G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor! 15:56
Daha Eski
Beşiktaş'ta imza töreni düzenleniyor! Beşiktaş'ta imza töreni düzenleniyor! 15:48
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar 15:33
Keny Arroyo ilk idmanına çıktı! Keny Arroyo ilk idmanına çıktı! 15:02
Milli paletli yüzücülerden 3 altın 2 bronz Milli paletli yüzücülerden 3 altın 2 bronz 14:59
Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol... Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol... 14:55
Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor 14:51