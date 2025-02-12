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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Nwakaeme için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan Nwakaeme için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi sakatlık açıklaması geldi. İşte Anthony Nwakaeme'nin son durumu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 21:43
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Trabzonspor'dan Nwakaeme için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, tecrübeli yıldızı Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Öte yandan, Sabah'ın haberine göre; Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un bu hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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