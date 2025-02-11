Uğurcan kalesi

Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Eyüpspor'u 1-0 yenerek moral buldu. Karadeniz devine 3 puanı getiren golü Lundstram attı. Maçın en büyük kahramanlarından biri bir kez daha kaleci Uğurcan Çakır oldu. 3. dakikada Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Uğurcan çıkardı. 7. dakikada Eyüp penaltı kullandı. Topun başına geçen Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Uğurcan sağına yatarak topu çeldi.

20 MAÇTA 10 KEZ KALESİNDE GEÇİT VERMEDİ

Uğurcan'ın çeldiği top yan direğe çarptı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında da 5 net kurtarışla yıldızlaşan 28 yaşındaki eldiven, kalesini kapatma konusunda kariyer rekoru kırdı. Süper Lig'de 5+ maçta görev yapan kaleciler arasında en yüksek gole kapatma oranına sahip olan 1.91 boyundaki yıldız (%45; 10 gole kapama/21 maç), kariyerinde en yüksek oranına ulaştığı dönemi yaşıyor. Toplam 24 gol yiyen Fırtına, kalesinde maç başına 1.2 gol gol gördü. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 20 maçın 10'unda rakiplerine duvar örerek gol şansı vermedi. Dün 4 kurtarışla duvar ördü.

FIRTINA, PAPARA'DA ESİYOR!

Karadeniz devi bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda çok iyi sonuçlar alıyor. Papara Park Stadı'nda çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan ve sadece 1 mağlubiyet yaşarak evinde güçlü bir performans sergileyen bordo mavili takım, dün Eyüpspor'u mağlup ederek evindeki iyi serisini devam ettirdi. Bordo mavililer, evinde oynadığı son 4 lig maçını gol yemeden kazandı.

KÖTÜ BAŞLADIK, İYİ BİTİRDİK

Maçı değerlendiren Güneş, "Sürekli iyi oynamak istiyoruz ama oyuna öyle başlayamadık. Rakip oyunu kontrol etti. Kötü başladık ama iyi bitirdik. Son bölümlerde çok daha dikkatliydik. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama rakip topu iyi kullandı ilk yarıda, sahayı iyi parsellediler. Oyuncularımın emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

HEDEFİMİZ İLK BEŞ

Çakır: "Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk 5'e girmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Eyüp'de ilk 5'in içindeydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sahada her iki takımda çok iyi mücadele etti. Sonunda kazanan taraf biz olduk. Çok mutluyuz. İlk 5 hedefimiz var onu sürdürmeye çalışacağız."

SORUN ÖZ GÜVEN

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilk ilgili olarak, "Kendi adıma mutluyum. Çok çalışıyorum. En iyi performansımı kulübüm için takımım için vermeye çalışıyorum. Herkes çok iyi çalışıyor. Biraz öz güven sorunu, yeni takım arkadaşlarımız katıldı. Bu senenin sorunu oydu" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş, dün Eyüp karşısına Kayseri maçına göre 4 değişiklikle çıktı. Fırtına'da kart cezalı oyunculardan Mendy'nin yokluğunda Lundstram, Eren'ın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç forma giydi. Sikan'ın yerine Nwakaeme, Ozan'ın Zubkov oynadı.

GELENEK DEVAM ETTİ

Bordo mavili takım dün Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek bir geleneği devam ettirdi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son dört maçı kazanan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ağustos 2012-Şubat 2016 arasında yakaladı. Fırtına bu periyotta Eyüp 1-0, Bodrum 1-0, Samsun 2-1 ve Pendik'i 2-1'le geçti.

ADALET ÇAĞRISI

Dünkü karşılaşma öncesi öncesinde seremonide futbolcularla sahaya çıkan minik bordomavili taraftarlardan biri, maçın hakemi Mehmet Türkmen'e anlamlı bir mesaj verdi. Küçük Trabzonspor taraftarı, "Hocam, adaletli olsun..." diyerek tüm futbolseverlerin ortak dileğini dile getirdi. Ancak yine de net bir penaltı güme gitti.